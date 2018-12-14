كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - لدواعي أمنية - تأجيل مباراة سان جيرمان وديجون بالدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الأندية الفرنسية تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وديجون في بطولة الدوري والتي كانت من المفترض أن تقام يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وجاء قرار الرابطة بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للعملاق الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بناءً على طلب من الشرطة بتأجيل المباراة لدواعي أمنية بسبب المظاهرات السياسية ضد الحكومة في الشوارع والميادين لضمان سلامة الجميع، وسيتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقاً.

مباراة باريس سان جيرمان أمام ديجون ليست الوحيدة التي تم تأجيلها من مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الفرنسي، بل هناك تأجيل لمواجهات أخرى مثل:

1- أميان أمام أنجيه.. يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

2- نانت أمام مونبيليه.. يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

3- جونجان أمام رين.. يوم الاحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

4- مارسيليا أمام بوردو.. يوم الاحد المقبل في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة.