كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - للكبار فقظ +18.. عارضة الأزياء ليلى بن خليفة تستجم عارية في جزيرة

أعاد رواد مواقع التواصل نشرت صورة عارضة الازياء التونسية ليلى بن خليفة في الحمام و هي عارية خلال استجمامها في احدى المنتجعات في جزيرة بالي الاندونسية.

و حصدت بن خليفة اعجاب الكثيرين من متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بإثارتها وجمالها.

و من المعروف عن بن خليفة جرأتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تنشر صورها بالمايوه و البيكني على عكس بعض المشاهير الذين يحاولون ارضاء جماهيرهم من خلال تعديل الصور و عدم نشرها كاملة.

