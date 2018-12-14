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كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - للكبار فقظ +18.. عارضة الأزياء ليلى بن خليفة تستجم عارية في جزيرة
أعاد رواد مواقع التواصل نشرت صورة عارضة الازياء التونسية ليلى بن خليفة في الحمام و هي عارية خلال استجمامها في احدى المنتجعات في جزيرة بالي الاندونسية.
و حصدت بن خليفة اعجاب الكثيرين من متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بإثارتها وجمالها.
و من المعروف عن بن خليفة جرأتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تنشر صورها بالمايوه و البيكني على عكس بعض المشاهير الذين يحاولون ارضاء جماهيرهم من خلال تعديل الصور و عدم نشرها كاملة.
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