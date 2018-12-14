كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - "أمبرو" تُعلن تعاقدها مع الأهلي لثلاثة مواسم ونصف

أمبرو الإنجليزية

أعلنت شركة أمبرو الإنجليزية للملابس الرياضية تعاقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، لتبدأ في تصميم وإنتاج ملابس الفريق الأحمر بداية من شهر يناير المقبل.

وعبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أعلنت شركة أمبرو عن التعاقد مع النادي الأهلي، ونشرت شعار البطل التاريخي للقارة السمراء مقترناً بشعار الشركة.

وعرفت شركة أمبرو متابعيها بالنادي الأهلي، وأشارت إلى أنه نادي القرن في إفريقيا، كما أنه فاز بدوري الأبطال 8 مرات، والنادي الذي حصد 20 لقباً قارياً.

وكانت شركة سبورتا قد فسخت تعاقدها مع النادي الأهلي، ليبدأ النادي الأحمر رحلة البحث عن شركة ملابس رياضية قبل أن يتلقى عرضاً جيداً من "أمبرو" التي تبدأ رحلتها مع الأحمر في الأول من يناير 2019.