كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - نجم ريال مدريد السابق على ردار إتحاد جدة

البرتغالي بيبي

ربطت تقارير صحفية تركية اليوم الخميس، اقتراب البرتغالي بيبي مدافع بشكتاش التركي من تمثيل الفريق السعودي في الفترة الشتوية المقبلة، في ظل عدم حاجة ناديه لخدماته.

ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة “SPORX” أن بشكتاش قرر بشكل رسمى بيع بيبي، وأن اللاعب يفاضل بين عرض من نادي الاتحاد السعودي ونادي عربي آخر وينتظر أن يتخذ اللاعب قراره خلال الفترة المقبلة.

البرتغالي صاحب الـ35 عامًا كان هدفًا لنادى ساوثامبتون الإنجليزي فى فترة الصيف الأخيرة، لكن إدارة بشكتاش رفضت رحيله فى بداية الموسم.

وينتهى عقد بيبي مع بشيكتاش فى نهاية الموسم الجاري، إذ يتبقى فى عقده ستة أشهر فقط.

ويبحث الاتحاد خلال الفترة الحالية عن تدعيم صفوفه بلاعبين أجانب إضافة إلى 3 لاعبين محليين حسب ما ذكرته إدارة النادي الغربي، حيث سجل الفريق الجداوي في الموسم الحالي أسوأ بداية في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، بخسارته 9 مباريات وتعادله في 3 مباريات من أصل 12 جولة دون أن يحقق الانتصار في أي مباراة.