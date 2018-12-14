كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - الزمالك يهزم سموحة في دوري المرتبط للسلة

سلة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة السلة بالزمالك، اليوم الخميس، على نظيره سموحة بنتيجة (68-63)، في جولة الذهاب من منافسات الترضية، لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، ببطولة دوري المرتبط.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، غدا الجمعة، والتي من خلالها سيتحدد الفريق، الذي سيلعب على المركزين الخامس والسادس، بينما سيلعب الخاسر على السابع والثامن.

ويخوض الزمالك منافسات الترضية، بعدما خسر أمام الأهلي في ربع النهائي، بينما سقط سموحة على يد سبورتنج.

الجدير بالذكر أن الأهلي، هو حامل لقب دوري المرتبط.