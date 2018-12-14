كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - الست نحمده عن لقاءها بالـ "السيسي" : "فوجئت مكنتش اتخيل أقابله بالشكل دا"

كتبت : انجي بيومي

كشفت الست نحمده، سائقة الميكروباص التي التقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عن تفاصيل حياتها، مشيرة إلى أن لديها 4 أولاد، وتعمل سائقة ميكروباص منذ 7 سنوات، وتعمل لمدة 10 ساعات يوميا، مضيفة: "شراء ميكروباص كان حلم لي ولأولادي وسعادتنا تفوق الوصف".

وأشارت "نحمده"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن يومها يبدأ 5 صباحًا حيث تصلي الفجر وتتوجه لعملها، بحيث تصل إلى موقف العاصمة الإدارية الساعة السادسة صباحًا يوميا، لافتة إلى أنها لم تكن تتخيل أن تلتقي بالرئيس السيسي بهذا الشكل.

وأضافت أنها شاهدت موكب الرئيس على الطريق ولم تكن تعلم من بداخله، فقررت أن تسرع حتى تمر قبل الموكب، ولكن بعد عدة أمتار أشاروا إليها بالوقوف، متابعة: "مش معايا رخصة العربية، وقلت رزقي راح، وهيخدوني على أمن الدولة، وفوجئت عندما رأيت الرئيس السيسي أمامي".