كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - قراصنة الإنترنت يوجهون ضربة قوية للحكومة الفرنسية

وجه قراصنة الإنترنت ضربة جديدة للحكومة الفرنسية، حيث ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الهاكرز سرقوا بيانات من موقع إلكتروني تابع للوزارة مخصص للمواطنين المسافرين خارج البلاد، وفق سبوتنيك.

ورغم أن الوزارة سعت إلى طمأنة المستخدمين إلى أن المعلومات المسروقة ليست عالية الحساسية، لكن الأمر أثار الكثير من التساؤلات والقلق ربما من هجمات أخرى.

وضربت اختراقات الهاكرز الكثير من المواقع الحكومية في العالم على مدار الفترة الماضية وهو ما عرض الكثير من بيانات العملاء للكشف وتهديد خصوصيتهم.