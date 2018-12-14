كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - كم مرة يجب أن تستحم في الأسبوع .. تعرف علي الأجابة

يفضل البعض الاستحمام يوميًا قبل الذهاب إلى العمل أو قبل الخروج من المنزل للتنزهن وربما يفعلون ذلك صيفًا وشتاء، وهذا ما يفتح ربما النقاش عن عدد المرات المطلوب صحيًا للاستحمام من كل شخص خلال الأسبوع ، وفي هذا ينقل موقع هيلث نيوز آراء خبراء.

وقال الأطباء إن عدد المرات المطلوب من الأشخاص خلال الأسبوع ، أمر مختلف من شخص لآخر، لكن هناك عوامل مؤثرة بالزيادة أو النقصان لعدد مرات الاستحمام مثل طبيعة العمل وهل الشخص يمارس تمارين رياضية أم لا.

كما قال الأطباء إن الأشخاص يحتاحون للاستحمام بحسب نشاطهاتهم، فإذا كان الشخص يتدرب يوميًا فمن الطبيعي أن يستحم يوميا.

أما الأشخاص أصحاب البشرة الدهنية فيمكن أن يستحموا يوميًا، على خلاف أصحاب البشرة الحساسة أو الجافة فيمكن لهم الاستحمام مرتين فقط في الأسبوع.

لذا، نصح الأطباء بثلاث مرات يزداد طبيعة الأشخاص وأعمالهم ونشاطاتهم ومكان عيشهم.

أما هؤلاء الذين يعيشون في أماكن رطبة، فمن الواجب عليهم الاستحمام يوميا لتقليل تراكم البكتيريا على البشرة .