كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - موقف حرج لعامل في مأدبة عشاء جائزة نوبل-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن وقوع نادل في موقف حرج في مأدبة عشاء جائزة نوبل.

فعندما كان النادل يقف خلف مقاعد المدعوين من الأساتذة ورجال العلم، ليقدم لهم وجبة خفيفة من الكرفس المشوي، تدحرجت قطعة من الطبق ووقعت على سترة أستاذ البيولوجيا الجزيئية والخلوية، دان لارهامار.

وعندما قرر فاديماس تصحيح الوضع، ومسح البقعة التي خلفها الطعام على سترة الضيف، ارتسمت على وجهه تعابير مضحكة لفتت أنظار كل من شاهد الفيديو.

ولم تشكل الحادثة أي مشكلة للنادل الطريف، لكن المطعم دفع تكاليف تنظيف السترة للأكاديمي المعروف، وقال فاديماس: "كانت وجبة خفيفة، وتدحرجت قطعة منها فقط. لم يكن هناك أي شيء سلبي. لقد كان الأستاذ لطيفا وشعر بالإحراج أكثر مني".