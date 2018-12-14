كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - الساخر العراقى أحمد الأوسى يبدء الموسم الجديد من برنامجه " هاشتاك"

يستعد العراقي ومقدم البرامج الساخر أحمد الأوسي، لبدء حلقات الموسم الجديد من برنامجه "هاشتاك" خلال بداية العام الجديد على إحدى القنوات الخليجية.

ويتناول البرنامج أهم الهاشتاجات المتداولة يومياً على صفحات "التواصل الإجتماعي" على مستوى الوطن العربي، كما يتضمن البرنامج فقرة استضافة ضيف من أهم مشاهير السوشيال ميديا، وفقرة لأهم التريندات اليومية على "تويتر" للمشاهير.

جدير بالذكر أن أحمد شهاب الأوسي، يعتبر أول عراقي قدم برنامج على اليوتيوب في بداية حركة السوشيال ميديا عام ٢٠١١، درس الاخراج والتصوير في السويد بين ٢٠١٢ و ٢٠١٦، بدء برنامجه البسيط "حشيش محلي" بجهد ذاتي واستمر وتطور ولمع بهذا المجال وانطلق بموسم ثاني من حشيش محلي كان مختلف وباسلوب أقوى حيث لقت حلقاته في هذا الموسم صيتاً قوياً على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعدها.انطلق ببرنامج جديد عام ٢٠١٥ بعنوان ( #هاشتاك ) بالتعاون مع قناة تليفزيونية في كردستان العراق.

