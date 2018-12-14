"رجيم البروتين".. نصائح هامة لإنقاص الوزن في وقت قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعد الرجيم البروتيني من أنواع الدايت الجديد والتي نجحت في إحداث ضجة كبيرة بين الناس وخاصة المشاهير، وهو يعتمد على البروتين بشكل كبير في كل أشكال الدجاج واللحم والبيض والأسماك، والتقليل من الكربوهيدرات، فيبدأ الجسم بحرق الدهون المخزنة بداخله بغرض الحصول على مصدر بديل للطاقة.

وهناك بعض الشروط التي تعمل على نجاح هذا النظام الغذائي القاسي بعض الشئ، وعند تطبيق كل هذه القوانين بذلك تضمن نزول أوزان كثيرة في وقت قصير، وهذه هي أهمها، وفق ما نشره موقع "Webteb".

- يجب أن يكون وزن الشخص فوق ال 100 كيلو جرامات لأن الرجيم البروتيني يعتبر من أنواع الدايت القاسي الذي يحمل أطعمة ممنوعة أكثر من المسموح بها، لذلك يجب أن يكون هناك كمية كبيرة من الدهون والشحوم التي توفر طاقة بديله عن الكربوهيدرات المفقودة.

- أن يتم نظام الرجيم على يد طبيب خبير في الرجيم البروتيني والتغذية، لأن أي خطأ قد يحدث عنه أضرار جسيمة للجسم والقلب وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة.

- يجب الانتظام على التدريبات الرياضية على الأقل 20 دقيقة متواصلة يوميا قبل و أثناء الإنتظام على رجيم البروتين، لأن من شأن ذلك أن يقلل من وقت إتباع هذه الحمية.

- في المرحلة الأولى من الرجيم البروتيني يمنع تماما الفواكه وعصائرها وكذلك أغلبية الخضراوات فيما عدا الخيار والخس والفجل والجرجير, يمنع أيضا المكسرات والفواكه المجففة البقوليات بكل أنواعها والأرز والمعكرونة والمخبوزات والمعجنات.

- يجب استشارة طبيب حول إتخاد بعض المكملات الغذائية لأن الرجيم الروتيني يعتبر من أنواع الرجيم الغير صحية، والتي لا تحتوي على قدر كافي من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسد يوميا.

- في المرحلة الثانية من الرجيم البروتيني يجب تناول ثمرة فاكهة واحدة يوميا وذلك للتقليل من نسبة فقدان الوزن لتصبح أقل قليلا أما عن أنواع الفواكه المسموح بها في هذه المرحلة فهي التفاح و المشمش، الكمثرى، البرتقال، الجريب فروت، اليوسفى.

- يجب الانتباه إلى كمية الماء التي تدخل الجسد يوميا لأنه ينصح بشرب حوالي 3 لتر من الماء أي مايعادل من 6 إلى 8 أكواب مقسمة على عدد ساعات اليوم.

– في المرحلة الثالثة يمكن تناول حفنة من المكسرات تتمثل في 3 حبات من اللوز أو أثنان من الفستق فقط.