محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد: بسمة مشالي: هل تهتمون بأزياء نجمات الفن، والمشاهير؟.. "لايف ستيل الخليج 365" يُقدّم لكمنشرة الموضةيوميًا، ليطلعكم على آخر صيحات الموضة، وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة الموضة| ميريام فارس بإطلالة أفريقية.. وروجينا بمكياج دافئ..وهذه أحدث صيحات خريف 2019 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .