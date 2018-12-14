كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - ميرنا نور الدين تنتهي من تصوير دورها في مسلسل "بحر"

انتهت ميرنا نور الدين من تصوير دورها في مسلسل "بحر" منذ ثلاثة أيام، وقالت انها سعيده بمشاركتها في هذا العمل الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين الكبار.

وأضافت ان معظم مشاهدها تجمعها مع ماجد المصري، الذي يضيف روح جميلة في التصوير، واكدت انها تعتبر نفسها محظوظة لان معظم مشاهدها في المسلسل مع الفنان ماجد المصري.

تدور أحداث الجزء الثانى من العمل الذى ينتمى لنوعية الـ60 حلقة، فى اطار صعيدى، وتجسد ميرنا فيه شخصية فتاة من القاهرة تظهر فى حياة بطل العمل.