كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - آمال ماهر تنافس علي صدارة يوتيوب بـ"بداية بدايتك"

دخلت المطربة آمال ماهر، قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد طرحها أغنيتها الجديدة "بداية بدايتك".

وحققت الأغينة ما يزيد على المليون و800 ألف مشاهدة، فى غضون 4 أيام فقط لتحتل المركز الـ 5 من أصل 50 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

"بداية بدايتك"، من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن إخراج عمر زكي.

الأغنية من كلمات نادر عبد الله، الحان ياسر ماجد، توزيع موسيقي طارق مدكور، وتريات: هاني فرحات، ومن إنتاج: فيولين للإنتاج الفني والإعلامي.