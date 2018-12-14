كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - بوردو وكوبنهاجن يودعان الدوري الأوروبي.. وتأهل ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

أسفرت آخر جولات المجموعة الثالثة من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت الليلة عن فوز سلافيا براج التشيكي على زينيت سان بطرسبرج الروسي 2-0 وتأهلهما معا لدور الـ32، بينما سقط كوبنهاجن الدنماركي على أرضه أمام بوردو الفرنسي 0-1 ويغادرا البطولة معا.

فعلى ملعبه، إيدين آرينا، انتزع الفريق التشيكي فوزا ثمينا بهدفين حملا توقيع لاعبيه يارومير زمرهال (الدقيقة 32) وميروسلاف ستوتش (الدقيقة 41).

أما بوردو، فقد فجر مفاجأة بفوزه خارج قواعده على كوبنهاجن، بهدف نظيف حمل توقيع لاعبه جيمي برايان (الدقيقة 74).

وحصل أبناء العاصمة التشيكية على 3 نقاط ليرفعوا رصيدهم إلى 10 نقاط يؤمنوا بها الوصافة خلف زينيت الذي تجمد رصيده عند 11 نقطة، لكنه لا يزال يحتفظ بالصدارة.

بينما انتزع بوردو 3 نقاط رفعت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، وتجمد رصيد كوبنهاجن عند 5 نقاط في ذيل الترتيب، ليودعا الدوري الأوروبي.

تأهل ريد بول سالزبورج النمساوي إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي، محققا العلامة الكاملة بعد فوزه اليوم على مضيفه سيلتك الأسكتلندي بهدفين لواحد في آخر جولات دور المجموعات بالمجموعة الثانية.

وعلى ملعب (سيلتك بارك)، سجل للضيوف كل من موانيس دابور (ق67) والمهاجم النرويجي فردريك جولبراندسن (ق77)، وأحرز لأصحاب الأرض اللاعب الفرنسي أوليفير نتشام (ق90+5).

وضمن منافسات الجولة، تمكن فريق روزنبرج النرويجي من تحقيق التعادل أمام مضيفه لايبزيج الألماني بهدف لكل منهما، في مباراة تحصيل حاصل، حيث ودع الفريقان البطولة.

وعلى ملعب (ريد بول أرينا)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا (ق47) قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة (86) عن طريق اللاعب توري ريجينيوسن.

وبهذا، جاء الترتيب النهائي للمجموعة الثانية على النحو التالي: ريد بول سالزبورج في الصدارة برصيد (18 نقطة) ويليه سيلتك (9 نقاط) وفي المركز الثالث لايبزيج برصيد (7 نقاط) وأخيرا روزنبرج (نقطة وحيدة).