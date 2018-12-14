كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - الحلقة الاخيرة من مسلسل "بيت السلايف" تدخل قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب

استطاعت اخر حلقات مسلسل "بيت السلايف" أن تدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واحتلت الحلقة 60 المركز 15 في القائمة التي تضم أكثر من 50 فيديو حظوا على مشاهدة، وافتربت الحلقة من تحقيق ما يقرب من ـ ربع مليون مشاهدة منذ طرحها.

المسلسل من بطولة بوسي وعبير صبري ومنة فضالي وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصيلحي، وطارق صبري وأحمد صلاح حسني، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.