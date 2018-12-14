كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - عرض فيلم "هدية من الماضي" بجمعية نقاد السينما

تعرض جمعية نقاد السينما المصريين الأحد المقبل الفيلم الوثائقي الطويل "هدية من الماضي" إنتاج عام 2015 للمخرجة كوثر يونس وذلك في تمام السابعة مساءً.

يتلقى الدكتور (مختار يونس) في عيد ميلاده الخامس والسبعين أغرب هدية يمكن أن يتوقعها من ابنته الطالبة بمعهد السينما، وهي تذكرتان إلى مدينة روما في إيطاليا، حتى يتسنى له أن يبحث عن حبه القديم هناك، (باتريشيا) التي يتمنى أن يعيد لها خاتمها الذهبي بعد أن تخلى عنها منذ ثلاثة وثلاثين عامًا.

الفيلم سبق عرضه بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2016 وتبلغ مدته 78 دقيقة.