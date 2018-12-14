كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - بالفيديو.. ميلان ينهار أمام أولمبياكوس بثلاثية ويودع الدوري الأوروبي

ميلان

فجر أولمبياكوس اليوناني كبرى مفاجآت دور المجموعات للدوري الأوروبي بإقصاء ميلان الإيطالي منتصراً عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بدأ أولمبياكوس بتشكيل مكون من: خوسيه - عبد القوي - سيسيه - فوكوفيتش - كوتريس - كامارا - جييرمي - فيتفاتزيديس - فورتونيس - بودينسي - جيريرو

فيما دفع ميلان بكل من: رينا - كالابريا - أباتي - زاباتا - رودريجيز - كيسييه - باكايوكو - تشالهانوجلو - كاستييخو - هيجوايين - كوتروني

البداية أتت بواسطة جونزالو هيجوايين في الدقيقة 18 بتسديدة تصدى لها الحارس خوسيه سا، تلاه تيمو باكايوكو بتسديدة تصدى لها الحارس مرة أخرى ليحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 44 أرسل كونستانتينوس فورتونيس ركلة حرة تصدى لها الإسباني بيبي رينا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 47 حاول جيانيس فيتفاتزيديس بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، بينما تصدى حارس أولمبياكوس لتسديدة فرانك كيسييه في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 60 أخيراً أتى الهدف الأول برأسية قوية من المدافع بابي أبو سيسيه، ليحاول باتريك كوتروني التعديل ولكن تمر كرته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 70 سجل كريسيتان زاباتا مدافع ميلان الهدف الثاني لأولمبياكوس عن طريق الخطأ، قبل دقيقتين من تسجيله لهدف ميلان برأسية من ركنية.

أجرى جينارو جاتوزو مدرب ميلان تبديله الأول بنزول دييجو لاكسالت بدلاً من باتريك كوتروني، فيما دفع بيدرو مارتينز مدرب الخصم بفاسيليوس توروسيديس بدلاً من مادي كامارا.

وفي الدقيقة 80 احتسبت ركلة جزاء ضد إيجناسيو أباتي ليسجل منها فورتونيس ثالث الأهداف في الدقيقة 81، وتنتهي المباراة بوداع الروسونيري للمسابقة.

كان ميلان فاز ذهاباً بنفس النتيجة (3-1)، ولكن أولمبياكوس تفوق بفارق الأهداف بعد تساويهما بـ10 نقاط، ليصعد الأخير رفقة ريال بيتيس المتصدر بـ12 نقطة، فيما ودع دوديلانج أيضاً بنقطة واحدة.