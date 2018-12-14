كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - بمشاركة النني - أرسنال يهزم كاراباج في ختام مجموعات الدوري الأوروبي

أرسنال

تغلب أرسنال الإنجليزى على ضيفه كارباج أجدام بطل أذربيجان، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الإمارات"، فى ختام مباريات المجموعة الخامسة من دور المجموعات للدورى الأوروبى "يوروباليج".

وشارك الدولى المصرى محمد الننى، مع الجانرز أساسيا طوال التسعين دقيقة، كما شارك المدافع الفرنسى كوسيلنى بعد غياب أكثر من 6 أشهر، بعد تعرضه للإصابة قبل مونديال روسيا الأخير الصيف الماضى، وخرج مستبدلا فى الدقيقة 76.

وأحرز هدف أرسنال، المهاجم الفرنسى الكسندر لاكازيت فى الدقيقة 16 بعد مجهود رائع داخل منطقة الجزاء.

وكان أرسنال الذى عزز صدارته المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، قد ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة قبل مباريات الجولة الحالية، وبصحبته سبورتنج لشبونة البرتغالى فى المركز الثانى.