كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - السيارة النقل الطائشة - دهست 7 سيارات بالشيخ زايد .. فيديو

رصدت إحدى كاميرات المراقبة، لحظة دهس مقطورة محملة بأطنان من حديد التسليح 7 سيارات ملاكى بمدينة الشيخ زايد، ما أسفر عن إصابة أحد قائدى السيارات التي تعرضت للحادث.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق المقطورة لتسببه في دهس 7 سيارات ملاكى بمدينة الشيخ زايد، ما أسفر عن إصابة أحد قائدى السيارات التي تعرضت للحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قسم شرطة الشيخ زايد، تلقى بلاغا، من الأهالي يفيد وقوع حادث تصادم كبير بين عدد من السيارات بمنطقة أركان التابعة لدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن قائد مقطورة محملة بأطنان من حديد التسليح، دهست 7 سيارات ملاكى تصادف ركنها بمكان الحادث، مما أسفر عن تهشمها وإصابة أحد قائدى السيارات.