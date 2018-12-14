كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - بالصور - سهير رمزي تستعد للكريسماس وتخلع الحجاب

تستعد الفنانة المصرية سهير رمزي للاحتفال بالكريسماس برفقة عائلتها وأصدقائها، حيث لم يعد هناك إلا أيام قليلة على بداية العام الجديد.

سهير نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع "أنستجرام"، حيث كانت في أحد المتاجر لشراء مستلزمات عيد الميلاد، وبدت الأجواء المحيطة لها مبهجة ومزينة، وعلقت قائلة: "كل سنة وكل العالم طيب".

نجمة السبعينات ظهرت وهي تضع قبعة على رأسها، بينما ظهر جزء كبير من شعرها، واختارت لها نظارة شكلها كبير غطت أغلب وجهها.

عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية انتقد طلتها ولم يحبها، بينما طالبها البعض بالعودة لحجابها السابق، والذي اعتادت الظهور به فور عودتها للفن.

سهير رمزي واحدة من جميلات السينما المصرية عملت لسنوات كعارضة أزياء ثم دخلت المجال الفني، تزوجت عدة مرات ومنها محمود قابيل، إبراهيم خان، ولكن كل زيجاتها انتهت بالفشل.

اشتهرت بتقديم أدوار الإغراء في السبعينات والثمانينات، ولكنها اعتزلت العمل الفني عام 1993، وارتدت الحجاب، وعادت مرة أخرى بحجابها، وثدمت مسلسل "حبيب الروح"، عام 2006.



