كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - السيسي - أتمنى أن أقدم لكل سيدة مصرية ما قدمته لـ " نحمده "

أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي "نحمده"، سائقة الميكروباص، سيارة اليوم خلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا مبروك عليكي السيار،ة وصبرك الـ3 سنوات هو السبب في اللقاء وإهداء السيارة".

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر، أنه لم يكن يتخيل أن يكون هناك سائق ميكروباص سيدة حتى اقترب منها، موضحًا أن المسار الذي سار فيه لم يكن مساره، والنصيب وحده هو الذي جعله يغيره للقاء "نحمده".

وتابع: أوجه التحية لكل سيدة مصرية تعمل من أجل بيتها، ويارب أقدر أقدم لكل سيدة مصرية مثل ما قدمته للسيدة نحمده للتخفيف عنهن"، مشددًا على ضرورة التحلي بالمروءة والشهامة والتقدير والاحترام خلال التعامل مع كل سيدة مصرية.