كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - الرئيس السيسي - مشروعاتنا هتخلى كل شاب يشتغل .. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حجم العمل الذي يتم تنفيذه في مصر غير مسبوق، مضيفًا: "حجم المشروعات تجعلني حاسس أن إحنا قادرين نصل إلى كل بيت فيه شاب أو رجل يعمل في مشروع، بقيمة تقدر تساعده أنه يعيش بشكل كويس وتكفيه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر: "نسير بشكل جيد في كافة المشاريع، وطول ما المصريين متماسكين أوي هتبقي الأمور أفضل".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل، وشملت جولة الرئيس كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم، والمدينة الرياضية، والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.