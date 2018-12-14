كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - اتفرج على خناقة توفيق عكاشة وإعداد برنامجه على الهواء

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، لمخرج برنامجه "مصر اليوم"، على الهواء : "الذباب في الاستوديو أهو يا عز انت اللي بعت لي الذباب، لما يكلمني في الاير بيس وليه لما يحضروا العفاريت بيقولي هي دي مش شغلانة عز».

ومازح «عكاشة» خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع على قناة «الحياة» فريق الإعداد قائلا «بص يا خويا اي حاجة تحصل في البرنامج التكييف يعلى ويوطى السبب عز، كتابة الاسكربت يبقى برضه عز».

وتابع : "كدة يا عز تبعت لي الذباب وعز مش بيزعل مني لانه زي محمد وإبراهيم بالضبط"، وإنفعل وخلع الاير بيس قائلا «الاير بيس بتاعك اهو مش عايز اسمع حاجة».