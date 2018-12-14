كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - السيسي - أنا غير راضى عن الإعلام المصرى .. تنقلون صورا مخالفة للواقع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في أوقات كثيرة يقدم الإعلام صورة مخالفة لما هو موجود على أرض الواقع، مضيفًا: "مفيش عامل قابلته قال لي الظروف صعبة، وياريس مش عارفين نعيش".

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر، أن العمالة المصرية التي التقي بها في مواقع العمل خلال تفقده المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر راضية عن الأحوال الاقتصادية، لافتًا إلى أن معدلات العمل في العاصمة الإدارية والمشروعات الجديدة غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه يرغب في إنجاز المشروعات القومية في وقت قصير لتغيير حال الوطن لواقع أفضل، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح العديد من المشروعات الجديدة خلال عام 2019.

وأوضح أنه افتتح عددا من الكباري للتسهيل على حركة المواطنين، مشيرًا إلى أنه لم ينتظر لمراسم الافتتاحات؛ نظرًا لضيق الوقت وحرصه على استمرار حركة العمل، وعدم تأخرها.

كما قدم الرئيس السيسى، مجموعة من الملاحظات على تناول الإعلام لما يحدث فى بعض الدول الأوروبية، دون ذكر دول بعينها، قائلا : لما تطرحوا الصور دى للناس فى مصر قولوا لهم الواقع اللى موجود ، فى الدول دى ايه ، وتمن الوقود هناك كام، والضرائب على الوقود دى هتبقى كام، وقارنوا بها باللى موجود فى مصر، عشان تدوا صو موضوعية، والكلام اتكلمنا فيه قبل كده، وقلنا نقدم الموضوعية والمنطق الحقيقى للناس".

وقال الرئيس ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أننا لا ننقل صورة حدث يتم هناك، ولكن يجب أن صورة بتعليق عليها لتكملة الصورة ببيانات ونقارنه بما نحن فيه، موضحاً أن هناك لتر البنزين والسولار يعدى الـ 20 أو 25 جنيه، بالإضافة إلى ضرائب 20 %، 5 جنيهات، وهذا لا يقارن بأسعار وقودنا فى مصر ، مضيفا الناس هناك بتدفع ضرائب 30 أو 40 % من دخلها، والحكومة " مبتخليش مخلوق مايدفعش، يا ترى الموقف دا عندنا ايه"، لافتاً إلى أن الإعلام عبارة عن تنوير وإيضاح.