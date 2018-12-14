كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - عفواً لا بالجرى وراء الأحلام ولا بالخبرات والكفاءات يُدار الإعلام فى بلدنا .. بقلم / إيمان حكيم

بقلم - إيمان حكيم

كالعادة مثله مثل أى حدث من شأنه أن يكسر ملل رتابتنا ويغير من روتين حياتنا اليومية

إشتعلت مواقع التواصل الإجتماعى بخبر تعيين المذيعة الجميلة رحمة خالد كأول مذيعة بمتلازمة داون على قناة " دى إم سى" ومع كل إحترامى للمذيعة الشابة الجميلة وتعاطفى الكامل لحالتها المرضية إلا أن ما إستفزنى هو تلك التصريحات بأن التعيين على تلك القناة جاء فقط نتيجة الجرى واللهث والمثابرة وراء حلم الطفولة وكأنه فى بلدنا يكفيك فقط أن تحلم وتجتهد وتصبر للوصول إلى هدفك وليس هناك عوائق أخرى كالواسطة والمحسوبية والفساد والأهواء الشخصية والتى من شأنها جميعاً أن تُوأد الحلم فى داخلك وتحول أحلامك لكوابيس

فكلنا نعلم مايحدث فى الإعلام المصرى الآن من تسريح للعاملين بالقنوات الفضائية من فنيين وإداريين وخراب بيوتهم بعد خسارة مصدر رزقهم هذا إلى جانب الإستغناء عن عدد من الإعلاميين من ذوى الكفاءات والخبرات وتبديلهم بالمطبلاتية وأصحاب الواسطة والمحسوبية.

فإذا كانت الشابة الجميلة رحمة قد اسعدها الحظ وعوضها الله عن صبرها وإحتمالها بأن يقع عليها إختيار القائمين على القناة لتكون ضمن فريق عملها سواء كان هذا لجذب تعاطف المشاهدين معها أو لإضافة لمسة "المثالية"علي القناة المدللة والمدعومة من قبل الدولة والتى نعلم جميعاً كيف يتم إختيار العاملين بها فنتمنى أن يوفقها الله ويساعدها على تثبيت أقدامها فيها ويكفيها شر المُنافقين والطبالين ومُدَعين المروءة والشرف

أما الكلام عن الصبر والإجتهاد لتحقيق الأحلام الوردية فهذه قصة أخرى ليس مجالها بالتأكيد الإعلام المصرى والفضائيات والتى نعلم علم اليقين مايحدث به هذه الأيام وكيف تتم الإختيارات والتى بالتأكيد لا دخل فيها لا للشهادات ولاللكفاءات وهذا ليس كلام مُرسل ولكنها شهادة بعض رؤساء هذه القنوات والتى سمعتها بنفسى وكيف إنه ليس لهم يد ولا حيلة للخيار أو الإختيار فهم مجرد أدوات فقط وإن من يتم تعيينهم فى القنوات الفضائية لا يحتاجون للأحلام ولا للخبرات أو الشهادات

فالأحلام هى التى تأتى إليهم مُحققة بدون حتى أن يحلموها فبعضهم يكفيه أن يكون فنان مسنود من حد مهم أو فنانة نصف مشهورة زوجها منتج أو مخرج له مصالح متصالحة مع أصحاب القنوات أوالقائمين عليها أوصحفياً يتجسس على زملاءه و قادته الظروف للشهرة واصبح مذيعاً لوذعياً

أوحتى مواطن عادياً إرتكب فعلاً فاضحاً جلب له نسب مشاهدة عالية ومن ثم أصبح مذيعاً لامعاً ونجح فى جلب الإعلانات

فهذه هى أصبحت مقاييس إختيار المذيعين والمذيعات فى مصر سواء على الشاشات الفضائية أو القنوات الإذاعية.

فإذا كان القدر رحوماً برحمة ووهبها فرصة عمرها فلا تستغلوا إعاقتها لتتملقوها أوتتاجروا بمرضها ولا تتمسحوا فى الأحلام وتعطوا دروساً فى كيفية تحقيقها فهناك كثيرين أصحاء أو مُختبرين من الله سبحانه وتعالى مثلها يتمنون العمل فى الإعلام المصرى بل و يملكون من الخبرات والشهادات والكفاءات ويثابرون ويجتهدون ويقطعون الأنفس لتحقيق أحلامهم ولكنهم لايزالوا محلك سر لإنه مع الأسف لم تتوافر فيهم الشروط السابقة ولم يقع عليهم الإختيار ليجملوا الصورة المثالية للإعلام المصرى

فأرجوكم لا تظلموهم ولا تبخسوهم حقهم

فجميعنا الأن نتساءل و نريد أن نعرف

كيف يُدار الإعلام فى مصر؟

فهل من مجيب؟