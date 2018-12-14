كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - جراند نايل تاور يستعد لأجواء رأس السنة بعروض متنوعة لعطلات وأمسيات لا تنسى

مع اقتراب موسم الأعياد والأجواء الاحتفالية المُبهجة آخر العام، يُعد فندق جراند نايل تاور الوجهة المثالية للاحتفال بأسعد اللحظات خلال هذا الموسم، حيث تتميز احتفالات عيد الميلاد وليلة رأس السنة بأجواء مفعمة بالمرح والسعادة والبهجة خلال العطلات والأعياد.

ففي هذا الوقت من العام، تسود الأجواء الاحتفالية الفندق، بما في ذلك راندفو لاونج في لوبي الفندق الذي تُعزف به مقطوعات موسيقية متنوعة وأغاني الكريسماس الكلاسيكية في أجواء مكللة بزينة الكريسماس التي تملأ القاعات وتدعو النزلاء والزائرين للاستمتاع بالكريسماس منذ اللحظة الأولى لدخولهم الفندق.

كل هذه الأجواء تمتزج برائحة كوكيز الكريسماس اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار من مطعم Delices، بالإضافة لاختيارات متنوعة لتناول العشاء الشهي والاستمتاع بإطلالة ساحرة على النيل أثناء تناول وجبة خاصة مع العائلة والأصدقاء في ليلة عيد الميلاد، حيث يمكن للضيوف اختيار ما يحلو لهم من قوائم الطعام الرائعة في المطعم الدوار الذي يدور دورة كاملة بما يتيح لرواده الاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة على نهر النيل والقاهرة بالكامل، أو الاستمتاع بتجربة استثنائية لتناول الطعام والترفيه على صفحة النهر الخالد في ماركيز، اليخت الخاص بالفندق.

وبعد خمسة أيام فقط من الكريسماس وخلال ليلة رأس السنة، وسواء كنت ترغب في الاستمتاع بعشاء رائع أو الرقص حتى العد التنازلي لمنتصف ليل العام الجديد، يوفر لك جراند نايل تاور وجهة مثالية لاستقبال العام الجديد، حث يقدم المطعم الدوار الذي يشتهر به الفندق قائمة متنوعة من المقبلات الشهية والحلويات مع الاستمتاع برؤية القاهرة وأضوائها الساطعة في تلك الليلة الاستثنائية.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة ترفيه رائعة على متن يخت ماركيز مع الاستمتاع بأشهى الأطباق العالمية. وبإطلالته الرائعة على النيل، يقدم مطعم الساقية سوق الذي يقع في ممشى الفندق، باقة متنوعة من أرقى الأطباق العالمية لإرضاء كل الأذواق، مثل المأكولات البحرية الشهية، والمأكولات الإيطالية الرائعة، وأشهى الأطباق الهندية الغنية بالتوابل، والأطباق الشرقية الشهية. ففي كل مناسبة، يضع جراند نايل تاور معاييرا جديدة لتجربة تناول الطعام والترفيه الراقية في القاهرة.