كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - الرئيس السيسي للمصريين : إحنا ماشيين كويس..وطول مانتوا متماسكين هننجح

كتبت : انجي بيومي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإعلام أحيانا لا ينقل الصورة الحقيقية عن الوضع، معلنًا أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الهامة خلال 2019.

وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن العمالة المصرية التي التقي بها في مواقع العمل راضية عن الأحوال الاقتصادية، مضيفًا: "عمر ما عامل اشتكى ليا".

وأضاف أن حجم العمل الذي يتم في مصر، يجعله يشعر أنه قادر على الوصول إلى كل شاب، مؤكدًا أن معدلات العمل في العاصمة الإدارية غير مسبوقة، متابعا: "إحنا ماشين كويس، وطول ما المصريين متماسكين هننجح".

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام صباح اليوم بجولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل، مؤكدًا أن جولة الرئيس بالعاصمة الإدارية شملت كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.

كما تضمنت الجولة التفقدية مشروع المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس من طريق الأوتوستراد حتى الطريق الدائري، وتطوير امتداد محور المشير طنطاوي غرب حتى كوبري 6 أكتوبر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جولة الرئيس تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، خاصة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات ذات الصلة بتطوير شبكة الطرق والكباري، في ظل أثرها المباشر على جهود الدولة لدفع عملية التنمية وتيسير الحركة المرورية للمواطنين ووسائل النقل بصفة عامة.

وصافح الرئيس خلال الجولة العاملين في تلك المشروعات، مشيداً بجهودهم، ومشدداً على أهمية الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ، وفقاً لأفضل معايير الجودة في هذا المجال، فضلاً عن الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.