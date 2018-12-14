كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - طارق توفيق - دعم القطاع السياحى ينبع من التزامنا الدائم نحو دعم التنمية المستدامة
طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية
كتب - محمد بكرى
اكد طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية اهمية قطاع السياحة فى السوق المصرى ، حيث تساهم بنسبة 20% من الدخل القومى ، كما يرتبط بالسياحة أكثر من 70 قطاع أخر من الخدمات المعاونة التى تغذى القطاع السياحى .
ولكون السياحة عنصرا أساسيا من الوظائف المتاحة فى مصر بما يمثل تقريبا 10% ، كان تباطؤ قطاع السياحة فى السنوات الماضية له تأثير كبير على كل البيوت المصرية ، لذا فأن استقرار وتنامى هذا القطاع الهام يدعم بكل قوة استقرار وامن البلاد على كافة للاصعدة .
وتابع توفيق أن غرفة التجارة الأمريكية اضطلعت بدورها فى دعم وتنمية هذا القطاع العام ، بما شهدته الفترة الماضية من تنظيم زيارة لأشهر المدونين الأمريكين والفاعلين على كافة منصات التواصل الاجتماعى ، والقيام بجولات سياحية لهم فى كافة المعالم السياحية المصرية ، وهو ما ظهر جليا فى انطباعتهم الايجايبة عن المقاصد السياحية والامان فى مصر ، واشاد طارق توفيق بدور شركاء غرفة التجارة الأمريكية من الرعاة الذين لم يترددوا فى تقديم كل الدعم لتلك الزيارة وغيرها من الفعاليات التى تصب فى صالح دعم كافة القطاعات المصرية .
ولفت توفيق الى ان قطاع سياحة فى الوقت الحالى من القطاعات الواعدة لضخ استثمارات بها ، واصبح هناك اقبال على ارسال وفود سياحية من كافة انحاد العالم لمصر لثقة السياحة فى امن واستقرار مصر .
يذكر أن غرفة التجارة الأمريكية قد استضافت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية ، والتى استعرضت اليوم خطتها لإصلاح قطاع السياحة والتى تقوم على 5 محاور هي؛ الإصلاح المؤسسى، الإصلاح التشريعى، تطوير البنية التحتية، الاستثمار، تحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.
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