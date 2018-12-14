استغلي الطقس الدافئ غدا في تحميم الأطفال ليلا

تخشى الكثير من الأمهات من تحميم الأطفال ليلا خاصة إذا كان لديهم مدرسة أو تمرين نهار اليوم التالي، بسبب خروجهم في الصباح الباكر خلال برودة الطقس.

لكن مع إعلان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، قد تكون فرصة جيدة لتحميم الأطفال ليلا.

وفيما يلي نصائح للأمهات خلال تحميم الأطفال بحسب موقع "بيبي كير":

- عليك إعداد الملابس الدافئة لطفلك قبل دخول الحمام.

- فتح المياه الدافئة لتكون بخارا داخل الحمام لتدفئة الجو في الحمام، لكن احرصي على ابقاء منفذا للهواء الطبيعي لمنحك ومنح طفلك تنفسا جيدا.

- احذري من خروج الطفل سريعا بعد الحمام فعليك غلق المياه الدافئة وفتح الهواء تدريجيا قبل خروج الطفل.

- يفضل منح الطفل مشروبا دافئا بعد خروجه من الحمام للحفاظ على درجة حرارة جسمه وتهدئة أعصابه لنومه هادئا، ويفضل اللبن والينسون والنعناع، وحال كان المشروب باردا لا يقدم مثلجا.

- تجفيف شعر الطفل جيدا قبل النوم.

- على الأمهات اتخاذ احتياطهم من الدخول والخروج أكثر من مرة من الحمام حرصا على سلامتهم الشخصية وتجنب تعرضهم للبرد عند تغيير درجات الحرارة سريعا، بجانب تجنب التهاب جيوب الأنفية.

​