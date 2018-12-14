دراسة: لعبة الصلصال تؤدي إلى إضعاف الخصوبة

أكدت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا، أن لعبة التشكيل المفضلة للكثير من الأطفال قد تصيب العديد منهم بالأمراض بسبب مادة "بورون"، وهي مادة شائعة في مختلف أنواع المنتجات اللزجة.

ووفق ما ذكرت المفوضية الأوربية يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لهذا المادة إلى تهيج الجلد والإسهال والقيء والتشنجات على المدى القصير، كما قد تؤدي ملامسة مادة "بورون" بمستويات عالية جدا إلى إضعاف الخصوبة، وقد تتسبب في إلحاق الضرر بالأجنة لدى النساء الحوامل.

والطينة الحرة، أو "الصلصال"، مواد لزجة ولينة جدا يمكن تشكيلها بطرق مختلفة وصناعة، تعتبر من الألعاب الشعبية للأطفال، وتعد إحدى الهدايا المفضلة في أعياد الميلاد.

وفي وقت سابق من هذا العام، توصلت دراسة إلى أن 8 من أصل 11 لعبة قائمة على الطينة الحرة، تحتوي على مواد كيماوية تتجاوز الحد المسموح به، وهو 300 ملجم لكل كيلوجرام.

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