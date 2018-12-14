جيجي حديد تتألق بظل الكورال في أحدث ظهور لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت بانتون الأسبوع الماضي اللون الرئيسي لعام 2019 وهو ظل من ظلال البرتقالي ممزوج مع الذهبي يسمى بـ "الكورال الحيوي Living Coral".

ومن المتوقع أن يجتاح اللون اللافت للنظر كل شيء بدءًا من التصميمات الداخلية إلى مدرجات الأزياء على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، وغالبا ما تكون توقعات بانتون صحيحة وتأتي بمختلف الظلال الداكنة والفاتحة.

ويبدو أن جيجي حديد قد قررت أن تكون أول من ترتدي هذا الظل المميز، وقد رصدتها عدسات الباباراتزي في شوارع نيويورك وهي ترتدي الظل البرتقالي اللامع من الرأس حتى أخمص القدمين.

وقد تألقت العارضة بزي كامل مخصص من توقيع رونالد فان ديركيمب، وهو زي مستوحى من التسعينيات، ويتميز بزخارف من الدانتيل دائرية وقميص مطابق بزر واحد.

وارتدت فوقه جيجي معطفا بظل مطابق من موسكينو، وضعته بشكل أنيق على كتفيها، كما اختارت أيقونة الموضة مكياجا جريئا عبارة عن ظل عيون خفيف بلون الكورال.

وفي الواقع، كان اختيار جيجي للظل مقتبسا من مدرجات ربيع / صيف عام 2019 لماركات شهيرة مثل ستيلا ماكارتني وبرابال غورونغ موسكينو وفالنتينو.