هذا المشروب يعالج الالتهابات ويخفف من آلام الظهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أفادت دراسة طبية بأن شرب الشاي الاخضر كل صباح يمكن أن يمنع ألم الظهر في الصباح والذي عادة يحدث نتيجة اصابة او النوم بطريقة خاطئة او أسباب أخرى.

وأشارت الدراسة التي أعدها استشاري العظام الدكتور برانكو بربا في لندن إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الالتهاب ويعتبر من افضل العلاجات الطبيعية لالم الظهر.

ونقلت صحيفة ديلي اكسبرس البريطانية عن الدكتور برانكو قوله:"يحتوي الشاي الأخضر على مضادات التهاب طبيعية ولذلك فهو له فوائد طبية كثيرة منها منع عدة أنواع من الالتهابات والتي تتسبب عادة بالام الظهر."

وأضاف: "في بعض الأحيان نلجأ للجراحة لعلاج مثل تلك الاصابات لكن هناك وسائل أخرى لتقليل الالتهاب وتخفيف الالم.. وينبغي ان نعرف ان هناك بعض الأطعمة تسبب التهاب الظهر.

لكن هناك أطعمة اخرى يمكن ان تخفف الالتهاب والالم... وإن كنت تريدين شرب القهوة او الشاي في الصباح عليك بالشاي الاخضر في بعض الاحيان."

واوضح الدكتور برانكو ان الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الاكسدة أكثر من الشاي العادي وان تلك المضادات تحمي الجسم ضد كثير من الأمراض.