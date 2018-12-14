حلا شيحة تُصاب بحمى "حذف الصور" من جديد وتُزيد من سخط جمهورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتادت الفنانة المصرية حلا شيحة إثارة الجدل منذ قرارها بترك الحجاب، حتى أنها أصبحت تواجه مشكلة الآن في تعليقات مُتابعيها، فإذا بدأوا بالنقد بادرتهم هي بالحذف.

ومنذ حوالي شهر أو أكثر، تنشر "شيحة" كافة صورها مُستخدمة خاصية وقف التعليق، حتى فتحت تلك الخاصية اليوم في صورة جديدة لمدة نصف ساعة فقط، لتعود إلى حمى "حذف الصور" من جديد.

ونشرت الفنانة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اليوم، صورة لها، خلال تواجدها في أبو ظبي، للقيام بعمل "لوك" جديد في أحد صالونات التجميل الكبرى، ويظهر خلفها مصفف الشعر "شاربل".

ورغم أن تعليقات الجمهور هذه المرة خلت من الإساءة والسلبية، وتنوعت ما بين إبداء الإعجاب بـ"لوك" شعرها، بقولهم: "روعة"، و"حلوة أوي"، وقمر"، إلا أن "شيحة" حذفت الصورة من الموقع.

وبيّنت الصورة، التي قامت بحذفها، ملابس الفنانة المصرية حلا شيحة، حيث ارتدت القميصً الأسود، وتألقت في اختيارها قصة شعر مناسبة لوجهها، فضلاً عن تلوين بعض الخصل باللون الأشقر، ما أضفى عليها المزيد من الجمال والحيوية.

وكانت حلا شيحة قد أثارت جدلاً واسعًفي بداية ظهورها دون الحجاب، حيث كانت تنشر صورًا لها أو لزوجها وأبنائها، ثم تقوم بعد أيام بحذفها، ما أثار سخط المتابعين لطريقتها التي تتعامل بها، وها هي تُكرر الأمر من جديد.