الامارات | «أمير الشعراء»: 20 شاعراً في انتظار «البردة وخاتم الإمارة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الشعراء»: 20 شاعراً في انتظار «البردة وخاتم الإمارة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، اجتماعاتها ومراحل اختيار قائمة المتأهلين للحلقات التلفزيونية المباشرة، والمكونة من 20 شاعراً، أول من أمس، في مقر اللجنة بأبوظبي.

وقال نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عيسى سيف المزروعي، إن لجنة التحكيم استقبلت آلاف النصوص الشعرية من المشتركين في المسابقة، وعملت إلى جانب اللجنة الاستشارية على فرزها وفق أسس وآليات دقيقة، واختير أكثر من 150 شاعراً لمقابلة لجنة التحكيم على مسرح شاطئ الراحة، وقامت بتقييم المتسابقين وفق معايير دقيقة مُعتمدة، حيث قام كل عضو في اللجنة بمنح كل مُترشح درجات للمقابلة المباشرة التي تمّت في أبوظبي، وبناءً عليه تمّ اختيار 40 شاعراً خضعوا لاختبارات إضافية.

وأضاف المزروعي أن معايير الاختبارات الإضافية احتاجت إلى تحدٍّ أكبر من الشعراء، وتجرى بناءً عليها التصفيات النهائية التي تسبق الحلقات المباشرة، واختيار قائمة الـ20 شاعراً، مشيراً إلى أن الشعراء الـ40 غادروا مسرح شاطئ الراحة وعادوا إلى ديارهم عقب انتهاء الاختبارات في انتظار إعلان القائمة النهائية للمشاركين للحصول على لقب أمير الشعراء وبردة الشعر وخاتم الإمارة.

وأكد عضو لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء»، الدكتور علي بن تميم، أن اللجنة أنهت اجتماعاتها ومراحلها التي تسبق حلقات البث المباشر، مؤكداً اتباع المعايير الدقيقة التي تعتمد على السلامة اللغوية، وأن اللجنة تابعت ضروب الأخيلة والتصوير في القصيدة، وعلاقة الشاعر بعناصر التراث والقيم المعاصرة، وغيرها وصولاً إلى اختيار قائمة الـ20 شاعراً.

وأشار بن تميم إلى أن هذا الموسم شهد حضوراً نسائياً بارزاً، مؤكداً أن علاقة الشباب العربي تحديداً بالشعر العربي الفصيح مازالت بخير وتنمو سنة بعد أخرى، ويسجل برنامج «أمير الشعراء» هذه الدفعة القوية لإحياء الشعرية العربية المعاصرة، ويتبنى مواهب الشعر العربي، ويعمل على تعزيزها والتأكيد عليها، وتسليط الضوء على قوة حضور هذه المواهب.

وأضاف بن تميم أن البرنامج اكتسب مكانته الكبرى والمهمة والأساسية في العالم العربي، إذ يعد الأكثر تأثيراً والأكثر مشاهدةً، وانطلقت منه العديد من المشروعات المعبرة، وصولاً إلى خلق هذه المواهب وتشجيعها للالتحاق بالبرنامج.

وأوضح بن تميم أن «أمير الشعراء» شهد هذا العام تنوعاً في جنسيات المشاركين، شملت معظم دول العالم العربي، وهذا التنوع سيسهم في إظهار التجارب الشعرية الشبابية واللغة الرفيعة إلى جانب الحضور النسائي، متوقعاً أن يكون الموسم الثامن من البرنامج مليئاً بالشعر والمفاجآت، ويحظى بمتابعات كبيرة.