الامارات | حاكم الشارقة يزور معرض «ألوان الحروف»

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يزور معرض «ألوان الحروف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، معرض «ألوان الحروف» للخطاط تاج السر حسن، في متحف الشارقة للخط، والذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للمتاحف.

وتجوّل سموه في أرجاء المعرض متفقداً إبداعات الفنان تاج السر حسن، التي ضمت 67 عملاً فنياً مميزاً، تمزج الأسلوب التقليدي بالتصميم الحديث في مجال فن الخط العربي.

واستلهم الفنان الأعمال التي ضمها معرضه من إمارة الشارقة التي يقيم فيها منذ عام 1988، حيث يعبر من خلال هذه الأعمال عن تأثير الشارقة على أسلوبه الفني وكيف ألهمته لإبداع الأعمال الفنية المفعمة بالتفرد والجمال.

ويعد معرض «ألوان الحروف» أحدث إضافة إلى جدول الفعاليات السنوية التي يستضيفها متحف الشارقة للخط، ويتيح فرصة ثمينة للمهتمين باكتشاف فن الخط العربي من خلال مجموعة مهمة من الإبداعات الفنية لواحد من أبرز فناني الخط العربي المعاصرين.

ورافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال زيارته للمعرض، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومنال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف.