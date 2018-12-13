"افصل عن الدوشة".. أفضل 5 أماكن للاسترخاء حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

على الرغم من اعتمادنا بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية في نواحي متعددة من حياتنا، وأنها وفرت علينا كثير من الجهد، إلا أنها أثرت بشكل سلبي في بعض الأمور الحياتية، حتى أصبحنا نسمع أصواتًا تشكو من أمورًا كالافراط في استخدام الموبايلات والإنترنت وإنها تأخذ الكثير من وقتنا، وأثرت بشكل سلبي على التواصل المباشر بين الأشخاص.

ما دفع بعض المبدعين إلى ابتكار أماكن مخصصة للاستجمام والراحة بعيدًا عن ازعاج وسائل الاتصال التكنولوجية، حيث يمكنك أخذ راحة في هذه الأماكن بمنحك الشعور بالهدوء التام وتوفير مناخ كامل من الخصوصية، وهذه هي أبرز الأمكان حول العالم وفق ما نشره موقع "ديلي ميل".

- مانتا ريزورت - جزيرة بيمبا

يقع منتجع مانتا في بجزيرة بيمبا الهادئة، حيث يمكنك النوم والاسترخاء وسط ماء البحر الناعمة التي تحيطك من جميع الجهات وترى المخلوقات البحرية إلى جوارك كالأسماك والأخطبوط، بالإضافة إلى الشمس الدافئة التي تبعث فيك النشاط والحيوية، وبشكل عام في هذا المنتجع يمكنك الاسترخاء وسط الطبيعة بشكل كامل.

- كوخ الإسكيمو - فنلندا

يتكون هذا المكان من 18 كوخ زجاجي، ويوفر لك رؤية بانورامية من خلال الزجاج على مدينة ليفي في فنلندا مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية أخذ حمام ساخن في الهواء الطلق.

- كوكبليس - المكسيك

يقع هذا المكان على ارتفاع 3000 قدم فوق وادي نهر "لابلاتا"، ومساحته 1700 قدم مربع تقريبًا، ويتميز بالنقوش المنحوتة منذ قرون عديدة، وتفجر الكهف بواسطة شخص يدعى بروس بلاك، والذي كان يريد أن يكون الكهف مكتبة، ولكنه أصبح فيما بعض منتجعا سياحيا، وأهم ما يميزه هو رؤية الشلالات الرائعة والمناظر الطبيعية.

- الكتاب والسرير- اليابان

يوفر هذا المكان مناخًا مناسبًا للقراءة والتأمل الذي يقع في طوكيو، لذا لمحبي القراءة والتفكير بعمق يعد هذا المكان الاختيار الأنسب لك، ويتكون المكان من غرف متعددة بها أرفف كثيرة للكتب، بالإضافة إلى الإضاءة الجيدة وأسِرَّة للنوم.

- مطعم للحديث فقط- إيطاليا

يهدف هذا المطعم الذي أطلق عليه رواده اسم "المحادثة" إلى توفير مناخ مناسب للحديث والنقاش وسط أجواء كلاسيكية، ويتكون من 40 طاولة مطرزة بنقوشًا مميزة، ويقع هذا المطعم في مدينة نابولي، ومن شروط المكان الأساسية هي غلق الموبايلات تمامًا حتى لا ينزعق الزبائن بأي شكل من الأشكال.