غير الخيط الطبي.. هذه هي وسائل التنظيف بين الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر تراكم بقايا الطعام بين الأسنان دون إزالتها يؤدي بمرور الوقت إلى تكون الجير بكميات كبيرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة الأسنان ورائحة الفم، لتجنب ذلك يجب الحرص على إزالة هذه البقايا باستخدام الخيط الطبي أو الوسائل الأخرى للتنظيف بين الأسنان.. فما هي؟ لمتابعة باقي الموضع تابع موقع "كونسلتو":

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