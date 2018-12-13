تعرف على الفوائد الصحية لتناول الخس بشكل يومي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعد الخس أحد أغنى الخضروات بالعناصر الغذائية، حيث يمكن تناوله بصورته الطازجة، ليحصد الإنسان حينها فوائد عدة بفضل البروتينات والمعادن المتوفرة بشدة بهذا الغذاء الفريد.

بالإضافة إلى مذاقه الحلو، يتكون الخس من سعرات حرارية شديدة الانخفاض، ما يعني إمكانية الاعتماد عليه من قبل هؤلاء ممن يرغبون في إنقاص أوزانهم، إضافة إلى الراغبين في السيطرة على مستويات السكر بدمائهم.

في الوقت الذي يطرد الخس السموم من الجسم بفاعلية ملحوظة، بفضل الأملاح المتوافرة فيه، يضمن من يتناول هذا الغذاء الأخضر، الحصول على طاقة أفضل، تفكير أكثر صفاء، إلى جانب التمتع بجلد أكثر شبابًا ونضارة، وفق ما نشره موقع "Dailymedical".

كما إنه محارب جيد للأرق، مع القيام بتقطيع أوراق الخس، تفرز مادة حليبية بيضاء، حيث تتمتع تلك المادة بمميزات لا حصر لها، تتمحور حول إمداد الجسم براحة ملموسة، من شأنها أن تحارب مشاعر الأرق لديه، ومن ثم جعل فترات النوم أكثر راحة وهدوء، دون وجود لأي أعراض جانبية سلبية.

يشار إلى أن 20% من نسبة السعرات الحرارية المتاحة بالخس، هي عبارة عن بروتينات، تساهم في تحسين وظائف خلايا الجسم، لجعله أكثر قوة وشبابا، وقد يتفاجأ الكثيرون، عند معرفة غنى الخس بالأوميجا 3، وكذلك الأوميجا 6، وهي المركبات المساعدة على تحسين الصحة العامة، وكذلك البشرة، والشعر، والتي ينصح معها بتناوله بصفة مستمرة.