كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - توفيق عكاشة: نسبة الشباب في أوروبا لا تتخطى الـ 30%-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الصين وروسيا أصحاب حضارة وتاريخ، والوصف الذي يصف به أوروبا بالقارة العجوز بسبب إرتفاع العمر بين الشعب الأوروبي.

وأضاف «عكاشة» خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن الإعلام العالمي السبب الحقيقي وراء تسمية أوروبا بـ "القارة العجوز"، مؤكدا أن أوروبا ليست قارة عجوز مطلقا؛ إنما لها حضارة وتاريخ ربما لا يتواجد في أمريكا.

وأشار إلى أن نسبة الشباب في أوروبا لا تتخطى الـ 30% بينما عدد الكبار في السن يصل 70%، لذلك يطلق عليها القارة العجوز بسبب أعمار شعبها.

وأوضح أن أوروبا أطلقت ثورتها الصناعية في القرن الـ19 ومن خلالها استطاعت ان تملك العلم والإنتاج والصناعة والاقتصاد.