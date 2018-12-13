كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - مصطفى بكري: القبض علي المتورطين في دخول السائح الدنماركي للأهرامات

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن الرأي العام شغل بالفيديو الإباحي الخاص بالسائح الدنماركي الذي تسلق الهرم لتصوير هذا الفيلم خلال الليل.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامح "حقائق واسرار"، المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أن وزارة الداخلية تمكنت من كشف غموض الحادث، والقت القبض علي المتورطين في دخول السائح الدنماركي وتسلقه الأهرامات، وقد نشرت فيديوهات خاصة بإعتراف المتهمين.

وعرض الإعلامي الفيديوهات الخاصة بإعتراف المتورطين في حادث الفيديو الإباحي المصور في منطقة الأهرامات، والذي يتضمن اعترافهم بالحصول علي مبالغ لتسهيل دخولهم وصعودهم الأهرامات.