كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - شاروخان يعلم هيلاري كلينتون الرقص الهندي-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يحتوي على لقطات من أغلى حفل زفاف في الهند.

حيث تم مشاركة المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ووزير الخارجية الأسبق جون كيري، النجم الهندي شاروخان وصلة من الرقص خلال عرس أسطوري لابنة أغنى رجل في الهند.

حيث كتنت كلينتون ترقص بعفوية دون أي تحفظات إلى جانب كيري؛ ولكن قام الممثل الشهير شاروخان بتعليمها بعض الحركات الراقصة على الطريقة الهندية وسط جو صاخب.

واحتفل موكيش أمباني أغنى رجل في الهند، بزفاف ابنته، إيشا، من رجل الأعمال، أناند بيرامال، طيلة 5 أيام، وأقيمت احتفالات العرس في مدينتين، ووصلت كلفتها إلى 100 مليون دولار.