كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - "المنتدى الاستراتيجي العربي" بالإمارات يستطلع أحوال العالم في 2019.. استقرار النفط وانفراج ازمة الخليج

البشاير:

على مدى يومين عقدت، بمدينة دبي الإماراتية، أعمال الدورة الحادية عشرة من "المنتدى الاستراتيجي العربي"، والتي تحدث فيها مسؤولون غربيون وعرب سابقون مجموعة من المحاور المفصلية في وصف الحالة الراهنة للعالم.

تناول المتحدثون أبرز القضايا التي تشغل بال البشر، سياسيًا واقتصاديًا، وتوقعهم لما تؤل إليه الأوضاع في العام المقبل 2019.

البشاير تابعت جلسات المنتدى، ويمكنكم متابعة أهم تصريحات وتوقعات المسئولين من خلال الروابط التالية:

12 متحدثاً يتوقعون حالة العالم سياسياً واقتصادياً بالمنتدى الاستراتيجي العربي

خبراء يتوقعون أزمة جديدة تعمق المشكلات في المنطقة بسبب الخلاف اللبناني الاسرائيلي

"الاستراتيجي العربي": الإمارات نموذج على الدول الأخرى في المنطقة السير على خطاه

مسؤولون عرب: "صفقة القرن" حل أم تأزيم؟ ومواجهة الجيل الثالث من الإرهاب ضرورة ملحة

ناصر السعيدي: زمن ارتفاع سعر النفط لـ 120 دولار انتهى

ميرفن كينج: "بريكست" يخلق فوضى سياسية لا اقتصادية في بريطانيا

محيي الدين: أسعار النفط في 2019 ستتراوح بين 47 إلى 69 دولار

رئيس مجموعة "يورو آسيا": لا مبرر للتشاؤم في 2019.. وقد تشهد تراجع التوتر في الخليج