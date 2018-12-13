كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - "بكري" مخاطبا الحكومة: "صدقناكم وقدمنا في مسابقة وزارة العدل.. شغلونا".

معتز عوض

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، رئيس الوزراء التدخل لإنهاء أزمة الشباب غير المعينين في وزارة العدل، لافتًا إلى أن القنوات الإخوانية تستغل مثل تلك المشاكل وتحرض الشباب ضد دولتهم.

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، مخاطبا الحكومة، "الشباب زهق وتعب.. وبقولكم يا حكومة إحنا صدقناكم وقدمنا في المسابقة التي أعلنتم عنها.. شغلونا".

ولفت إلى أن هناك التفاف حول قرار الحكومة بشأن أجازات المصريين في الخارج، مضيفا: "الناس بتصرخ ومحدش بيسمعها، وبيسيبوهم يضربوا راسمهم في الحيط"، متابعا أن المصريين العاملين في الخارج هم مصدر فخر لمصر، ويجب الوقوف بجانبهم.

كانت وزارة العدل، أعلنت في 2014 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف على مستوى الجمهورية فى المحاكم الابتدائية والشهر العقاري ومصلحة الطب الشرعي، لسد العجز، وبالفعل تقدم لتلك الوظيفة مئات الآلاف من الشباب الحاصل على مؤهلات عليا، وتم عمل الامتحانات اللازمة لهؤلاء الشباب وإجراء المقابلات الشخصية لاختيار الأفضل.