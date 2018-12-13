كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - النني أساسياً في تشكيل أرسنال لمباراة كاراباج باليورباليج

أرسنال

واصل المصري محمد النني ظهوره في التشكيلة الأساسية لـ أرسنال في مسابقة الدوري الأوروبي، ودخل تشكيلة المدرب أوناي إيمري التي ستواجه كاراباج في الجولة السادسة من المسابقة، على ملعب الإمارات.

النني الذي لم يظهر في أي دقيقة بالدوري الإنجليزي، لعب 4 من أصل 5 مباريات خاضها أرسنال في المسابقة الأوروبية هذا الموسم.

التشكيلة شهدت الدفع بعدة عناصر شابة مثل بوكايو ساكا وجو ويلوك وإيدي نكيتياه، مع إشراك الحارس الثالث إيميليانو مارتينيز.

أرسنال ضمن التأهل إلى الدور المقبل متصدرا للمجموعة الخامسة.

تشكيلة الجانرز

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: كارل جينكينسون - سوكراتيس باباستاثوبولوس - لوران كوسيلني - آينسلي ميتلاند نايلز

الوسط: محمد النني - بوكايو ساكا - جو ويلوك - مسيوت أوزيل

الهجوم: أليكساندر لاكازيت - إيدي نكيتياه

دكة البدلاء: ديان إيليف - زيك ميدلي - ناتشو مونريال - تشارلي جيلمور - ماتيو جيندوزي - هنريك مخيتاريان - تايريس جون جولز