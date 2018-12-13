كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - بسنت فهمي: الاقتراض يكون جيدا عند وضعه في مشروعات تنموية

معتز عوض

قالت بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موازنة الدولة تنقسم إلى جزئين، واحد منها المصروفات المباشرة مثل الاجور والتي كنا نقترض لدفعها، مشيرة إلى أن وجود فائض أولي يعني قدرة الدولة على تغطية المضاريف الاساسية من الدخل الخاص بها دون الاقتراض.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن الاقتراض يكون جيدا عند وضعه في مشروعات تنموية تأتي بايرادات بما يعود بالنفع على الدولة ككل، متابعة أن كل المؤشرات الاقتصادية ايجابية بشهادة المؤسسات الدولية كلها، موضحة أن مصر لديها اقتصاد هائل غير رسمي وحال ضمه للاقتصاد الرسمي سيزيد الناتج القومي ما يعادل مرة ونصف بما يغير المؤشرات دون أي وكما لفتت إلى أن وزارة المالية تعمل على وضع دراسة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في النتائج والارقام دون تحصيل ضرائب منهم مما يعكس واقع اقتصادنا بشكل كامل.

وأوضحت أن الحكومة تحاول تحسين مناخ الاستثمار ولكن الواقع العالمي يؤثر علينا لوجود اضطرابات على المستوى الدولي.