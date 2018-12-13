كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - أون سبورت تُعلن بث جائزة بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي 2018

أفضل لاعب إفريقي 2018

أعلنت فضائية "أون سبورت"، عن تغطية حصرية لفعاليات اختيار أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 المُقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويُقام الحفل، غدًا الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن بمقر الإذاعة البريطانية، حيث سيبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

وكانت الـ"bbc" قد أعلنت في نوفمبر الماضي أسماء اللاعبين الخمسة المترشحين لنيل تلك الجائزة.

وهم: لاعب ليفربول "محمد صلاح"، لاعب ليفربول "ساديو ماني"، لاعب نابولي "خاليدو كوليبالي"، لاعب يوفنتوس "مهدي بن عطية"، لاعب أتلتيكو مدريد "توماس بارتي".

وتواجد "صلاح" في القائمة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن توج بها في العام الماضي، بعد أداءه المميز مع فريق حمُر الميرسيسايد، وكذلك اي سي روما الإيطالي، قبل أنّ ينضم لكتيبة الريدز.

وتشير العديد من التقارير إلى أنّ "صلاح" سيتوج بالجائزة للعام الثاني على التوالي، حيث سيكون أول لاعب يفوز بالجائزة مرتين على التوالي، مُنذ النيجري جي جي أوكوتشا، حيث فاز بها عامي 2003 و2004".