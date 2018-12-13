كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - شاهد - فارس كرم ينشر فيديو مع كارول سماحة

نشر الفنان اللبناني فارس كرم، مقطع فيديو يجمعه بالفنانة اللبنانية كارول سماحة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك خلال لحظات وصولهما إلى مطار القاهرة قادمين من لبنان. وكشفت "كارول"، خلال الفيديو عن أن فارس كرم كان نائما طوال الرحلة والروح الدعابية مسيطرة على الأجواء بينهما. يشار إلى أن كارول سماحة طرحت اغنية أهلا باليسوع احتفالا بأعياد الكريسماس، ومن المقرر أن تحيي حفل رأس السنة في لبنان.



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