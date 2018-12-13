كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - الكاف يرفض إقامة مباراة الزمالك والقطن التشادي في برج العرب

الكاف رفض الاتحاد الأفريقي نقل لقاء الزمالك والقطن التشادي لملعب برج العرب المقرر خوضها في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بسبب اعتراض الفريق الضيف. ويحل القطن ضيفًا على الزمالك بعد غدٍ السبت لخوض مباراة الذهاب بدور الـ32 في البطولة. وأفاد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الزمالك والقطن ستقام على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بعدما اعترض الفريق الضيف على اللعب في برج العرب. وكانت الجهات الأمنية قد أصدرت قرارا بنقل المباراة لملعب برج العرب مساء أمس الأربعاء، لكن لم يتم إخطار الاتحاد الإفريقي في فترة المهلة القانونية قبل المواجهة، وبناء عليه فإن اللقاء سيقام في بتروسبورت وفقًا لما كان مقررا له منذ البداية.

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