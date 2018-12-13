كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - خالد بن سلمان: الضغط العسكري أجبر الحوثيين على "التفاوض"

أكد السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، الخميس، أن جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية، والتوصل إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، علق الأمير على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في السويد بين الحكومة اليمنية والتمردين الحوثيين، برعاية الأمم المتحدة، قائلا: "أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى إرغام الحوثيين بالجلوس إلى الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقات برعاية الامم المتحدة تهدف لمعالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى".

ولفت إلى ترحيب المملكة "بالاتفاق الذي أعلن في السويد، مشيدا بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق، معتبرا إياه خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله، وستساهم أيضا في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق".